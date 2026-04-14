    Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в "зеленый коридор" из Азербайджана в любом статусе

    Энергетика
    14 апреля, 2026
    • 14:58
    Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в зеленый коридор из Азербайджана в любом статусе

    Присоединение Сербии к "зеленому коридору" между Каспийским регионом и Юго-Восточной Европой является одним из перспективных направлений сотрудничества Белграда и Баку.

    Об этом в интервью Report заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    "С учетом того, что Сербия уже имеет общие границы с рядом государств - участников данного проекта и занимает центральное географическое положение на Балканах, она способна выступать одновременно в роли потребителя и транзитера", - заявила Джедович-Ханданович.

    По ее словам, Сербия и Азербайджан, за счет подписания Меморандума о взаимопонимании между профильными министерствами, создали условия для расширения энергетического партнерства - теперь оно охватывает сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и другие направления, важные для энергоперехода.

    "Будучи страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, Сербия взяла на себя обязательства по декарбонизации энергетической отрасли и поставила задачу обеспечить производство 45% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. Поэтому между нашими странами (Азербайджаном и Сербией - ред.) существует значительный потенциал для взаимодействия в области ВИЭ, и мы рассчитываем, что в перспективе это сотрудничество будет активно развиваться", - добавила министр.

    Она подчеркнула, что Белград определил ключевые проекты в области электросетевой инфраструктуры совокупной стоимостью порядка 1 млрд евро, реализация которых позволит усилить связи с соседними государствами, повысить надежность энергоснабжения и упрочить транзитные позиции Сербии.

    Напомним, что меморандум о взаимопонимании о создании СП по проекту зеленого коридора Каспий-Черное море-Европа был подписан 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном.

    Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Djedoviç Handanoviç: "Serbiya Azərbaycandan keçəcək "yaşıl dəhliz"ə qoşulmağa hazırdır"

