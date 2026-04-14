Министр: Сербия рассчитывает нарастить импорт азербайджанского газа через новые интерконнекторы с Македонией и Грецией - ИНТЕРВЬЮ

На фоне продолжающейся трансформации энергетической архитектуры Европы и усиливающегося стремления стран региона к диверсификации источников энергоснабжения, Сербия ведет активный пересмотр собственной стратегии в сфере энергетической безопасности.

Ключевыми направлениями данной повестки выступают формирование новых инфраструктурных маршрутов, сокращение зависимости от традиционных поставщиков и расширение взаимодействия со стратегически значимыми партнерами. Одним из наиболее перспективных партнеров в этом контексте выступает Азербайджан, чье значение для энергетического баланса Сербии неуклонно возрастает. Это обусловлено как транспортировкой газа через Южный газовый коридор, так и участием азербайджанской стороны в крупных стратегических инициативах, среди которых возведение газовой электростанции и создание новых интерконнекторных линий.

О перспективных направлениях сербско-азербайджанского сотрудничества в энергетике, намерениях по увеличению объемов импорта газа, инфраструктурном развитии и переходе к "зеленой энергетике" в эксклюзивном интервью Report в рамках своего визита в Баку рассказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Представляем интервью читателям:

- Госпожа министр, в условиях продолжающихся преобразований на энергетических рынках Европы и стремления государств Западных Балкан уменьшить зависимость от узкого круга поставщиков, каким образом Сербия в настоящее время пересматривает свой подход к обеспечению энергетической безопасности и диверсификации источников энергоснабжения? Какое место в рамках данной стратегии занимает взаимодействие с Азербайджаном?

- Сербию и Азербайджан объединяют прочные дружественные связи и активное двустороннее взаимодействие - причем не только на политическом уровне, где обе страны оказывают взаимную поддержку в вопросах сохранения территориальной целостности и государственного суверенитета, но и в целом ряде других сфер. Азербайджанские строительные компании на протяжении многих лет принимают участие в модернизации транспортной инфраструктуры, а в ближайшей перспективе ожидается открытие регулярного авиасообщения между Белградом и Баку, что позволит еще теснее сблизить две страны и создать дополнительные возможности в сферах туризма и предпринимательства.

Ключевой вклад в развитие двустороннего сотрудничества и формирование стратегического партнерства внесли главы двух государств - президент Сербии Александр Вучич и президент Азербайджана Ильхам Алиев, благодаря чему были созданы условия для продвижения конкретных проектов, прежде всего в энергетической отрасли.

Диверсификация источников энергоснабжения входит в число ключевых приоритетов энергетической стратегии Сербии. Актуальные вызовы в сфере энергетики, с которыми сталкиваются страны Центральной и Восточной Европы, а также ситуация на Ближнем Востоке наглядно демонстрируют, что надежность поставок возможна лишь при условии диверсификации как самих источников, так и транспортных маршрутов, эффективного регионального взаимодействия и построения устойчивой энергетической системы.

После ввода в эксплуатацию газового интерконнектора Сербия-Болгария в 2023 году Сербия впервые обрела возможность получать газ из нескольких альтернативных источников, в том числе азербайджанский газ, поступающий по Южному газовому коридору. Уже третий год подряд осуществляется импорт газа из Азербайджана, а параллельно ведется совместная работа над возведением газовой электростанции, призванной стать новым источником базовой генерации и повысить уровень энергетической безопасности. Реализация данного проекта обеспечит дополнительную стабилизацию электроэнергетической системы страны, окажет положительное влияние на надежность энергопоставок и будет способствовать сокращению выбросов углекислого газа в сравнении с угольными электростанциями, которые на сегодняшний день формируют основу энергосистемы Сербии. Особое значение имеет тот факт, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) выступит в этом проекте не просто в роли поставщика газа, но и в качестве стратегического партнера по строительству и развитию газовой электростанции.

- К концу 2025 года объемы экспорта азербайджанского природного газа в Сербию продемонстрировали значительный рост. С учетом текущего отопительного периода и увеличивающегося потребления возникает вопрос: намерена ли Сербия обратиться с запросом о наращивании ежегодных объемов поставок свыше 400 млн кубометров на постоянной основе начиная с 2026 года? На какой срок Белград планирует пролонгировать стратегическое соглашение с SOCAR, действие которого завершается в конце этого года?

- Объемы газовых поставок из Азербайджана выросли вдвое с момента начала нашего партнерства три года назад, составив в прошлом году порядка 2 млн кубометров в сутки. В рамках переговорного процесса с представителями SOCAR мы обсуждаем возможность осуществления гибких поставок в объеме до 0,9 млрд кубометров газа ежегодно, а после ввода в эксплуатацию газовой электростанции в Нише в 2030 году - наращивание до 1,4 млрд кубометров.

По нашим оценкам, для функционирования газовой электростанции будет необходимо около 600 млн кубометров газа ежегодно. Именно поэтому мы рассматриваем SOCAR в качестве долгосрочного партнера в обеспечении энергетической безопасности Сербии.

- Ранее вы указывали, что разрешение на возведение газового интерконнектора с Северной Македонией ожидается к середине 2026 года. Каким образом реализация данного проекта отразится на способности Сербии импортировать газ непосредственно из Южного газового коридора (через системы TAP и TANAP)? Какую часть в совокупном газовом балансе Сербии сможет занять азербайджанский газ после запуска этого маршрута в 2027-2028 годах?

- Газовое соединение с Северной Македонией представляет собой стратегически значимый проект, который предоставит Сербии дополнительный выход к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), Южному газовому коридору, а также к терминалу сжиженного природного газа в Греции. Мы ставим перед собой задачу завершить сооружение интерконнектора Сербия-Северная Македония до конца 2027 года, с тем чтобы ввести его в эксплуатацию в начале 2028 года.

Проектная пропускная способность планируемого газопровода составит порядка 1,5 млрд кубометров газа ежегодно. В сочетании с уже построенным интерконнектором с Болгарией, рассчитанным на 1,8 млрд кубометров в год, это существенно расширит возможности Сербии по диверсифицированному газоснабжению, принимая во внимание, что ежегодное потребление страны находится в диапазоне от 2,8 до 3,1 млрд кубометров.

Создание новых соединений и наращивание мощностей продиктовано увеличивающимся спросом на газ, который обусловлен промышленным ростом страны, расширением внутренней газораспределительной сети и систем централизованного теплоснабжения, в рамках которых ведется планомерный отказ от использования мазута и угля.

- Рассматривает ли Сербия перспективы участия в инвестиционных или совместных проектах в сфере возобновляемой энергетики на территории Азербайджана? Речь может идти как о создании новых генерирующих мощностей, так и об обмене опытом по вопросам интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в национальную энергосистему.

- Благодаря подписанию Меморандума о взаимопонимании между отраслевыми министерствами Сербии и Азербайджана в области сотрудничества по "зеленой энергетике" мы создали условия для расширения двустороннего энергетического партнерства, включив в него сектор возобновляемых источников энергии и другие направления, значимые для процесса энергоперехода.

Будучи страной-кандидатом на членство в Европейском союзе, Сербия взяла на себя обязательства по декарбонизации энергетической отрасли и поставила задачу обеспечить производство 45% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. Между нашими государствами существует значительный потенциал для взаимодействия в области ВИЭ, и мы рассчитываем, что в перспективе это сотрудничество будет активно развиваться.

- В январе 2026 года венгерская корпорация MOL достигла соглашения о приобретении принадлежащей "Газпром нефти" доли в размере 56,15% в сербской компании NIS. В связи со сменой владельца контрольного пакета акций и приходом венгерского инвестора, рассматривает ли Сербия возможность начала переговоров о наращивании прямых поставок азербайджанской нефти марки BTC для обеспечения потребностей нефтеперерабатывающего предприятия в Панчево?

- После начала военных действий в Украине Европейский союз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который в числе прочих мер установил эмбарго на импорт сырой нефти российского происхождения, доставляемой морским транспортом. Поскольку Сербия получает сырую нефть исключительно по одному маршруту - через территорию Хорватии и Адриатический нефтепровод (JANAF), - компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) лишена возможности закупать нефть российского происхождения начиная с 2023 года. Данное обстоятельство обусловило необходимость расширения географии источников поставок, включая развитие сотрудничества с Азербайджаном как одним из ключевых партнеров Белграда, а также с Ираком, Казахстаном, Норвегией, Нигерией, Египтом и Ливией.

Одновременно с диверсификацией газовых поставок и усилением энергетической безопасности Сербия совместно с Венгрией реализует проект по строительству нефтепровода, призванного обеспечить альтернативный маршрут транспортировки нефти. Сербская сторона продолжает вести переговоры с российскими и венгерскими партнерами в целях выработки устойчивого и долгосрочного решения по компании NIS, увеличения сербского участия в ее капитале, устранения существующей неопределенности и гарантирования стабильного функционирования предприятия, которое является важнейшим элементом системы энергетической безопасности государства.

- Как вы в целом оцениваете значение Азербайджана в долгосрочной стратегии обеспечения энергетической безопасности Сербии? Способно ли данное партнерство в перспективе выйти за пределы газовых и нефтяных поставок, распространившись на такие сферы, как производство электроэнергии, возобновляемая энергетика, системы хранения энергии и региональная инфраструктура?

- Республика Сербия, наряду с газом, транспортируемым через трубопровод "Балканский поток" и покрывающим основную долю внутреннего потребления, возлагает большие надежды на Южный газовый коридор в качестве важнейшего альтернативного направления и источника снабжения.

Сотрудничество с Азербайджаном в энергетической отрасли носит долгосрочный и стратегический характер для Сербии, поскольку оно стало первым существенным шагом на пути к диверсификации газовых поставок за последние десятилетия. После запланированного сооружения газовых интерконнекторов с Северной Македонией и Грецией Сербия получит подключение к Южному газовому коридору сразу с двух направлений, что откроет еще более широкие перспективы для импорта азербайджанского газа.

Благодаря совместному возведению газовой электростанции энергетическое взаимодействие двух стран выходит на качественно новый уровень. Как подчеркнул президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Белград в текущем году, данный проект является одной из главных инвестиций Азербайджана в Европе.

Все, что обеим странам удалось реализовать в сфере энергетической трансформации к настоящему моменту, также формирует надежную базу для обмена накопленным опытом. Одним из перспективных направлений является присоединение Сербии к "зеленому коридору" между Каспийским регионом и Юго-Восточной Европой. С учетом того, что Сербия уже имеет общие границы с рядом государств - участников данного проекта и занимает центральное географическое положение на Балканах, она способна выступать одновременно в роли потребителя и транзитного государства.

Сербия определила ключевые проекты в области электросетевой инфраструктуры совокупной стоимостью порядка одного миллиарда евро, реализация которых позволит усилить связи с соседними государствами, повысить надежность энергоснабжения и упрочить транзитные позиции страны. На данном этапе приоритетной задачей является завершение строительства Трансбалканского коридора, который обеспечит соединение Сербии с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и далее с Италией, а также Паннонского коридора, который позволит удвоить пропускные мощности в направлении Венгрии.

- Госпожа министр, в феврале состоялось подписание рамочного соглашения по газовой электростанции в Нише. Президент Вучич отмечал, что на подготовку детальной документации потребуется от двух до трех месяцев. Могли бы вы пояснить, на каком этапе находится основной EPC-контракт (проектирование, закупки и строительство)? Ожидается ли его подписание в рамках предстоящего заседания Совета стратегического партнёрства либо на Энергетическом форуме в Баку?

- В ближайший месяц мы намерены завершить проработку и официально закрепить ключевые положения и коммерческие условия возведения газовой электростанции, в том числе сроки проектирования и строительных работ.

- Учитывая, что реализация проекта предусмотрена на паритетных началах (50/50) между сербскими компаниями и SOCAR, каким образом будет организовано его финансирование? Предполагается ли прямое финансирование со стороны компаний-участниц, или же Сербия изучает варианты привлечения международных финансовых институтов?

- Совокупная инвестиционная стоимость проекта пока находится на этапе оценки. Детальная информация станет доступна после того, как обе стороны официально завершат оформление соглашения в ближайшее время.

- Глава "Srbijagas" Душан Баятович ранее обращал внимание на технические ограничения, препятствующие существенному наращиванию поставок сверх действующих лимитов без обновления сетевой инфраструктуры. Прорабатывает ли министерство проект расширения интерконнектора Ниш-Димитровград или сооружение дополнительных компрессорных станций для выхода на полную проектную мощность поставок из Азербайджана?

- Наряду со строительством новых газовых интерконнекторов с сопредельными государствами, для Сербии принципиально важно усиливать собственную газотранспортную инфраструктуру, чтобы не допускать возникновения "узких мест" при транспортировке газа из газопровода Болгария-Сербия и планируемого интерконнектора с Северной Македонией. На данный момент мы проводим переговоры со Всемирным банком по многоэтапной программе объемом порядка одного миллиарда евро, которая обеспечит наращивание наших внутренних транспортных мощностей.