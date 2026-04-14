Выплачены пенсии за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшерону

Государственный фонд социальной защиты выплатил пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт, а также Абшеронскому району.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Государственный фонд социальной защиты, находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики, также произвел выплату пенсий по автономной республике.

Пенсии за апрель пенсионерам, проживающим в других регионах республики, а также лицам, имеющим право на льготную пенсию, будут выплачены согласно графику.