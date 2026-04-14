Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib
Sosial müdafiə
- 14 aprel, 2026
- 14:43
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu gün Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu üzrə aprel ayının pensiyalarını ödəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən də muxtar respublika üzrə bu ayın pensiya ödənişi yekunlaşıb.
Digər bölgələr üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin aprel ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.
15:00
İtaliya İsraillə müdafiə sazişinin uzadılmasını dayandırıbDigər ölkələr
14:58
Hərəkətdə olan sərnişin və yük qatarlarına I rübdə 18 dəfə daş atılıbİnfrastruktur
14:56
Türkiyə Superliqasında üçüncü olan Zemfira Mikayılova: "İlk dəfə xarici klubun heyətində medal qazandım"Fərdi
14:55
Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
14:50
Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədirDigər ölkələr
14:47
Leyla Əliyeva: Azərbaycanda qadınlara hörmət mədəniyyətin və ənənələrin ayrılmaz hissəsidirDaxili siyasət
14:46
Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edibDaxili siyasət
14:43
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilibSosial müdafiə
14:42
Foto
Video