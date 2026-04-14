Jordan Daily: WUF13 в Баку станет поворотным моментом в глобальной городской политике

Намеченная на 17–22 мая 13-а сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку станет поворотным моментом в сфере политического участия в решении урбанистических задач.

Как передает Report, об этом говорится в статье Jordan Daily.

В материале подчеркивается, что в мае 2026 года Баку сыграет заметную глобальную роль, приняв WUF13. Мероприятие соберет представителей политических кругов, экспертного сообщества, лидеров и новаторов, которые обсудят первоочередные вызовы урбанизации и выработают пути преодоления наиболее серьёзных проблем, с которыми сталкиваются современные города.

Согласно публикации, тематическим стержнем форума выбрана концепция Housing for All: Safe and Resilient Cities ("Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения"). Центральными направлениями дискуссий станут повышение доступности жилья, усиление климатической стойкости городов, привлечение финансовых ресурсов и создание инновационных моделей городского планирования с учётом особенностей различных регионов.

"Всемирный форум по вопросам урбанизма признан крупнейшей платформой ООН по устойчивому развитию городов. Это не просто техническая конференция, а площадка, объединяющая различных участников на разных уровнях. Его сила заключается в разнообразии участников - от национальных правительств и городских администраций до организаций гражданского общества, молодежи, инвесторов и архитекторов - что отражает растущее понимание того, что жилищное строительство и городское управление являются глобальными проблемами, связанными с социальной справедливостью, климатом и экономикой. Ожидается, что предстоящий 13-ый Всемирный форум городов станет поворотным моментом в политической активности", - говорится в публикации.

Издание акцентирует внимание на том, что отличительной чертой предстоящего форума станет проведение Саммита лидеров, который впервые объединит руководителей государств и правительств. Это свидетельствует о нарастающем признании вопросов городского развития в качестве ключевого компонента национальных стратегий и фактора глобальной стабильности.

Авторы публикации указывают, что наиболее выраженные урбанистические проблемы в настоящее время фиксируются в государствах Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, где стремительное расширение городов происходит на фоне неразвитой инфраструктуры, дефицита ресурсов и повышенной подверженности климатическим рискам.

Jordan Daily подчеркивает, что для развивающихся государств форум открывает исключительную возможность презентовать собственные наработки и принять участие в формировании международной повестки дня в области городской политики. Присутствие городов Глобального Юга повышает значимость площадки как механизма инклюзивного диалога и взаимного обогащения опытом.

В материале также сообщается, что организация форума в Баку является стратегическим шансом для Азербайджана продемонстрировать свою модель развития, гармонично сочетающую сохранение исторического наследия и процессы современной урбанизации. Примерами этому служат Ичеришехер, Исторический центр Шеки с Ханским дворцом и Гобустанский культурный ландшафт.

Издание обращает внимание на то, что Азербайджан уделяет приоритетное значение восстановительным инициативам в Карабахе и Восточном Зангезуре, где реализуются передовые урбанистические концепции. Среди них - "умные" населенные пункты, цифровые сервисы, возобновляемые энергетические источники и принципы углеродной нейтральности, интегрированные в программу "Великое возвращение".

В статье отмечается, что Азербайджан упрочил свои позиции на международной арене, в частности благодаря проведению COP29, выполняя роль связующего звена между развитыми и развивающимися государствами.

Согласно публикации, программа форума охватывает диалоги высокого уровня, технические сессии, выставочные экспозиции и демонстрацию практических решений, а также запуск новых партнерских инициатив и подготовку политико-аналитических докладов.

В завершение издание констатирует, что проведение WUF13 в Баку имеет глубокое символическое значение, подчеркивая взаимосвязанность глобальных урбанистических процессов и тот факт, что будущее человечества неотделимо от развития городов, которые должны быть устойчивыми, инклюзивными и ориентированными на потребности человека.