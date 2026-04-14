Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем
Другие страны
- 14 апреля, 2026
- 14:53
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о приостановке автоматического продления оборонного соглашения с Израилем.
Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.
По ее словам, это связано с эскалацией на Ближнем Востоке.
"В свете текущей ситуации правительство решило приостановить автоматическое продление соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Израилем", - цитирует агентство ее слова.
Отмечается, что меморандум, определяющий рамки сотрудничества в оборонной сфере, включая обмен военной продукцией и проведение технологических исследований для вооруженных сил, ранее предусматривал продление каждые пять лет и вступил в силу 13 апреля 2016 года.
Последние новости
