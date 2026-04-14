    Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

    • 14 апреля, 2026
    • 14:53
    Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о приостановке автоматического продления оборонного соглашения с Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

    По ее словам, это связано с эскалацией на Ближнем Востоке.

    "В свете текущей ситуации правительство решило приостановить автоматическое продление соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Израилем", - цитирует агентство ее слова.

    Отмечается, что меморандум, определяющий рамки сотрудничества в оборонной сфере, включая обмен военной продукцией и проведение технологических исследований для вооруженных сил, ранее предусматривал продление каждые пять лет и вступил в силу 13 апреля 2016 года.

    Последние новости

    17:09

    ЦБА: Граждане должны брать кредиты по возможностям

    Финансы
    17:08

    МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана

    Финансы
    17:04

    МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два года

    Финансы
    17:03
    Видео

    В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбак

    Происшествия
    17:00

    МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в год

    Финансы
    16:58

    ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор Азербайджана

    Финансы
    16:56

    Рейчел Ривз: США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действий

    Другие страны
    16:54
    Фото

    Сель на реке Агстафачай затруднил сообщение между селами и районным центром

    Экология
    16:47
    Видео

    Два самолета Су-25 ВВС Азербайджана выполнили задачи на учениях в Турции

    Армия
    Лента новостей