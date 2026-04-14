İtaliya İsraillə müdafiə sazişinin uzadılmasını dayandırıb
Digər ölkələr
- 14 aprel, 2026
- 15:00
İtaliyanın Baş naziri Corciya Meloni İsraillə müdafiə sazişinin avtomatik uzadılmasının dayandırıldığını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANSA agentliyi məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, bu, Yaxın Şərqdəki eskalasiya ilə əlaqədardır.
"Mövcud vəziyyət fonunda hökumət İsraillə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin avtomatik uzadılmasını dayandırmaq qərarına gəlib", - Meloni deyib.
Qeyd olunur ki, hərbi məhsulların mübadiləsi və silahlı qüvvələr üçün texnoloji tədqiqatların aparılması da daxil olmaqla, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsini müəyyən edən memorandum əvvəllər hər beş ildən bir uzadılmanı nəzərdə tuturdu və 13 aprel 2016-cı ildə qüvvəyə minmişdi.
Son xəbərlər
17:04
Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
17:01
Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"Energetika
16:50
Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
16:47
Foto
Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edibFərdi
16:47
Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunubDigər
16:47
AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"Maliyyə
16:45
Foto
Bakıda AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclası keçirilib, tövsiyə sənədi qəbul edilibXarici siyasət
16:42
Azərbaycanda icbari fərdi qəza sığortasının əhatəliliyi artırılırMaliyyə
16:41
Video