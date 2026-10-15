"Azərişıq": Elektrik enerjisi itkiləri 2026-cı ildə 8,2 %-ə endiriləcək
- 15 oktyabr, 2026
- 14:12
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Azərbaycanda elektrik enerjisi sahəsində texniki itkilərin ilbəil sabit şəkildə azalması tendensiyası müşahidə olunur.
"Report"un Ağdama ezam edilmiş əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, bu barədə "Azərişıq" ASC-nin Enerji Satışı Departamentinin İnformasiya Araşdırma İdarəsinin rəis müavini Rüstəm Quliyev bu gün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə və bütövlükdə ölkə üzrə son 9 ay ərzində həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma işlərinə həsr edilmiş mətbuat konfransında deyib.
Onun fikrincə, bu azalma tendensiyasının əsas amili cəmiyyət tərəfindən reallaşdırılan hədəfli yerdəyişmə tədbirləridir: "2025-ci ildə bizim itki göstəricimiz 8,5 % təşkil edib. Proqnozlaşdırırıq ki, 2026-cı ilin nəticələrinə əsasən texniki itki həddimiz 8,2 %-ə enəcək. 2022-ci ildə texniki itkilər 8,7 %, 2023-cü ildə 8,6 %, 2024-cü ildə isə 8,5 % səviyyəsində olub".
R.Quliyev vurğulayıb ki, "Azərişıq" tərəfindən 2025-ci il ərzində yığım göstəricisi 97,9 % həddində qeydə alınıb. Cari ilin sonunadək isə yığım səviyyəsinin 98 %-ə çatacağı gözlənilir.