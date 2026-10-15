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    "Азеришыг": Технические потери электроэнергии сократятся до 8,2%

    Энергетика
    • 15 октября, 2026
    • 14:45
    Азеришыг: Технические потери электроэнергии сократятся до 8,2%

    В Азербайджане наблюдается тенденция к ежегодному сокращению технических потерь в электроэнергетическом секторе.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил заместитель начальника информационно-исследовательского управления Департамента энергосбыта ОАО "Азеришыг" Рустам Гулиев на сегодняшней пресс-конференции, посвященной восстановительным и реконструкционным работам в стране за последние 9 месяцев.

    По его словам, в 2022 году технические потери составили 8,7%, в 2023 году – 8,6%, а в 2024 и 2025 годах - по 8,5%: "Согласно прогнозам, по результатам 2026 года, данный показатель снизится до 8,2%".

    Гулиев подчеркнул, что в 2025 году уровень сборы платы за электроэнергию с потребителей составляет 97,9%. Ожидается, что по итогам 2026 года этот показатель достигнет 98%.

    Электроэнергетика энергетика Азербайджана ОАО Азеришыг
    "Azərişıq": Elektrik enerjisi itkiləri 2026-cı ildə 8,2 %-ə endiriləcək
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