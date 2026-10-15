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    Azərbaycan komandası TeamGym üzrə Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 15 oktyabr, 2026
    • 14:22
    Azərbaycan komandası TeamGym üzrə Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Finlandiyada keçirilən TeamGym üzrə Avropa çempionatında gənc kişilərdən ibarət Azərbaycan komandası final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Gənc gimnastlar yarışda 39.025 xal toplayaraq həlledici mərhələyə adlayıblar.

    Azərbaycan Gimnastika Federasiyası
    Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата Европы по TeamGym
    Azerbaijani team qualifies for TeamGym European Championships final
    MiniBoss
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