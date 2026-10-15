Azərbaycan komandası TeamGym üzrə Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 15 oktyabr, 2026
- 14:22
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Finlandiyada keçirilən TeamGym üzrə Avropa çempionatında gənc kişilərdən ibarət Azərbaycan komandası final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Gənc gimnastlar yarışda 39.025 xal toplayaraq həlledici mərhələyə adlayıblar.
Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата Европы по TeamGym
Azerbaijani team qualifies for TeamGym European Championships final
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