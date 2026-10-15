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    Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата Европы по TeamGym

    Индивидуальные
    • 15 октября, 2026
    • 14:26
    Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата Европы по TeamGym

    Юношеская сборная Азербайджана по гимнастике вышла в финал чемпионата Европы по TeamGym в Финляндии.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, команда набрала 39,025 балла.

    Федерация гимнастики Азербайджана
    Azərbaycan komandası TeamGym üzrə Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb
    Azerbaijani team qualifies for TeamGym European Championships final
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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