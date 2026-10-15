Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата Европы по TeamGym
Индивидуальные
- 15 октября, 2026
- 14:26
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Юношеская сборная Азербайджана по гимнастике вышла в финал чемпионата Европы по TeamGym в Финляндии.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, команда набрала 39,025 балла.
Azərbaycan komandası TeamGym üzrə Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb
Azerbaijani team qualifies for TeamGym European Championships final
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