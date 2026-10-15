İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub

    Milli Məclis
    • 15 oktyabr, 2026
    • 14:12
    Azərbaycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub

    Azərbaycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Belarus Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko ilə görüşündə söhbət aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Görüşünə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi və ölkənin AQEM-ə uğurlu sədrliyi vurğulanıb.

    Söhbət zamanı parlamentlərarası əlaqələrin də iki ölkə arasındakı münasibətlərin hazırkı səviyyəsinə uyğun olaraq yüksək səviyyədə inkişafından məmnunluq qeyd edilib.

    S.Qafarova 2024-cü ilin iyununda Belarusa rəsmi səfərini və keçirdiyi görüşləri, həmçinin Belarus Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədri Natalya Koçanovanın və Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenkonun Azərbaycana səfərlərini xatırladaraq, parlamentlərin rəhbərləri səviyyəsində həyata keçirilən bütün bu səfərlərin və görüşlərin qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrin mövcud səviyyəsinin uğurlu göstəricisi olduğunu bildirib.

    Qeyd olunub ki, bu gün parlamentlərdə fəaliyyət göstərən dostluq qrupları müntəzəm olaraq təmasdadırlar, deputatlar qarşılıqlı olaraq həm Azərbaycanda, həm də Belarusda təşkil olunan tədbirlərdə iştirak edirlər.

    Qanunvericilik orqanlarının Parlamentlərarası İttifaq, MDB Parlament Assambleyası, Asiya Parlament Assambleyası kimi beynəlxalq təşkilatlarda da uğurlu əməkdaşlığı qeyd edilib və bu istiqamətdə də fəaliyyətin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis Belarus Respublikası
    Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи
    Azerbaijan, Belarus discuss interparliamentary relations
    MiniBoss
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