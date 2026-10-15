Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи

    Милли Меджлис
    • 15 октября, 2026
    • 14:16
    Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи

    Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи.

    Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко.

    В ходе встречи была отмечена успешная организация Азербайджаном 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также эффективное председательство страны в этой структуре.

    Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем развития межпарламентских связей, соответствующим нынешнему состоянию отношений между двумя странами.

    Отмечено, что действующие в парламентах группы дружбы поддерживают регулярные контакты, а депутаты обеих стран участвуют в мероприятиях, проводимых в Азербайджане и Беларуси.

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Azərbaycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub
    Azerbaijan, Belarus discuss interparliamentary relations
    44 - Tezliklə
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