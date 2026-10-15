Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко.

В ходе встречи была отмечена успешная организация Азербайджаном 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также эффективное председательство страны в этой структуре.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем развития межпарламентских связей, соответствующим нынешнему состоянию отношений между двумя странами.

Отмечено, что действующие в парламентах группы дружбы поддерживают регулярные контакты, а депутаты обеих стран участвуют в мероприятиях, проводимых в Азербайджане и Беларуси.