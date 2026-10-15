Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи
- 15 октября, 2026
- 14:16
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан и Беларусь обсудили межпарламентские связи.
Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко.
В ходе встречи была отмечена успешная организация Азербайджаном 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также эффективное председательство страны в этой структуре.
Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем развития межпарламентских связей, соответствующим нынешнему состоянию отношений между двумя странами.
Отмечено, что действующие в парламентах группы дружбы поддерживают регулярные контакты, а депутаты обеих стран участвуют в мероприятиях, проводимых в Азербайджане и Беларуси.