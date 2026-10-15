İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Hakan Fidan: Süni intellekt inhisarçılıq vasitəsi deyil, inklüziv əməkdaşlığın əsası olmalıdır

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 14:33
    Hakan Fidan: Süni intellekt inhisarçılıq vasitəsi deyil, inklüziv əməkdaşlığın əsası olmalıdır

    AQEM-də əlaqəliliyin gücləndirilməsi Asiyada dayanıqlı inkişafı dəstəkləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, AQEM, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi, şübhəsiz ki, qitə üzrə əlaqəliliyin artırılmasına töhfə verəcək:

    "Əlaqəlilik rəqəmsal dünyanı da əhatə edir. AQEM çərçivəsində elm, texnologiya və innovasiya sahələrində əməkdaşlığımızı dərinləşdirməliyik ki, süni intellekt və digər yeni texnologiyalar təkcə Asiyada deyil, bütün dünyada insanların rifahına xidmət etsin. Süni intellekt qarşıdurma və ya inhisarçılıq vasitəsi deyil, inklüziv əməkdaşlığın əsası olmalıdır".

    Hakan Fidan İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Süni intellekt (AI)
    Хакан Фидан: Искусственный интеллект должен быть основой инклюзивного сотрудничества
    Hakan Fidan: AI should support inclusive cooperation
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