Хакан Фидан: Искусственный интеллект должен быть основой инклюзивного сотрудничества

Укрепление взаимосвязанности в СВМДА будет способствовать устойчивому развитию в Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, укрепление координации между СВМДА, Организацией тюркских государств, Организацией экономического сотрудничества, Шанхайской организацией сотрудничества, несомненно, внесет вклад в повышение взаимосвязанности на континенте:

"Взаимосвязанность охватывает и цифровой мир. В рамках СВМДА мы должны углублять наше сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, чтобы искусственный интеллект и другие новые технологии служили благополучию людей не только в Азии, но и во всем мире. Искусственный интеллект не должен быть средством противостояния или монополизма, он должен стать основой инклюзивного сотрудничества".