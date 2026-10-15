Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Хакан Фидан: Искусственный интеллект должен быть основой инклюзивного сотрудничества

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 14:37
    Хакан Фидан: Искусственный интеллект должен быть основой инклюзивного сотрудничества

    Укрепление взаимосвязанности в СВМДА будет способствовать устойчивому развитию в Азии.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, укрепление координации между СВМДА, Организацией тюркских государств, Организацией экономического сотрудничества, Шанхайской организацией сотрудничества, несомненно, внесет вклад в повышение взаимосвязанности на континенте:

    "Взаимосвязанность охватывает и цифровой мир. В рамках СВМДА мы должны углублять наше сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, чтобы искусственный интеллект и другие новые технологии служили благополучию людей не только в Азии, но и во всем мире. Искусственный интеллект не должен быть средством противостояния или монополизма, он должен стать основой инклюзивного сотрудничества".

    Хакан Фидан Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Hakan Fidan: Süni intellekt inhisarçılıq vasitəsi deyil, inklüziv əməkdaşlığın əsası olmalıdır
    Hakan Fidan: AI should support inclusive cooperation
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