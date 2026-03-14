Постпред Кыргызстана при ООН высоко оценила председательство Азербайджана в СВМДА

Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева считает похвальным председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом дипломат заявила корреспонденту американского бюро Report в кулуарах мероприятия в рамках 70-й сессии Комиссии по положению женщин в штаб-квартире ООН на тему "Расширение прав и возможностей женщин в странах СВМДА".

А. Касымалиева сообщила, что приветствует успехи, достигнутые Азербайджаном в период председательства в СВМДА.

"Мы благодарим правительство Азербайджана за успешное председательство в СВМДА и организацию этого мероприятия. Мы узнали о важной работе, проделанной азербайджанской стороной в период председательства, через презентации и брифинги панелистов. Такая сеть и сильное лидерство под руководством Азербайджана очень ценны в вопросах финансирования и поддержки инициатив многих стран - членов СВМДА", - добавила постпред Кыргызстана.