Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В МИД Черногории осудили ракетный обстрел Турции

    Другие страны
    • 14 марта, 2026
    • 01:16
    В МИД Черногории осудили ракетный обстрел Турции

    Черногория решительно осуждает атаки Ирана против Турции и других соседних стран.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в заявлении черногорского МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что упомянутые атаки еще больше подрывают региональный мир и стабильность.

    "Черногория выражает глубочайшие соболезнования США и Франции в связи с трагической гибелью их военнослужащих. Выражаем полную солидарность с Турцией и другими союзниками в защите безопасности, стабильности и мира", - отмечается в заявлении.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    В пятницу утром президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о гибели французского военнослужащего в результате атаки беспилотников на базу в Ираке. Общее число подтвержденных погибших американских военных в ходе продолжающейся военной операции против Ирана составляет 13.

    МИД Черногории Ракетный обстрел Операция США и Израиля против Ирана
    Monteneqro XİN Türkiyəyə raket hücumunu pisləyib
    Последние новости

    01:45

    Пакистанские военные нейтрализовали дроны над столичным регионом

    Другие страны
    01:16

    В МИД Черногории осудили ракетный обстрел Турции

    Другие страны
    00:58

    Замгенсека СВМДА поблагодарила Азербайджан за учреждение Женского совета

    Внешняя политика
    00:30
    Фото

    На чемпионате Азербайджана по борьбе определились победители в семи категориях

    Индивидуальные
    00:22
    Фото

    Азербайджан организовал в ООН мероприятие на тему прав женщин

    Внешняя политика
    00:09

    КСИР начал новую волну атаки в рамках операции "Правдивое обещание-4"

    В регионе
    23:51

    Анаклаудия Россбах посетила Бакинский Олимпийский стадион, где пройдет WUF13

    Инфраструктура
    23:39

    В Иране заявили о повреждении свыше 9,6 тыс. гражданских объектов

    В регионе
    23:29

    Определилась дата перенесенного матча "Нефтчи" - "Карабах"

    Футбол
    Лента новостей