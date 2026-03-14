В МИД Черногории осудили ракетный обстрел Турции

Черногория решительно осуждает атаки Ирана против Турции и других соседних стран.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в заявлении черногорского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что упомянутые атаки еще больше подрывают региональный мир и стабильность.

"Черногория выражает глубочайшие соболезнования США и Франции в связи с трагической гибелью их военнослужащих. Выражаем полную солидарность с Турцией и другими союзниками в защите безопасности, стабильности и мира", - отмечается в заявлении.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В пятницу утром президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о гибели французского военнослужащего в результате атаки беспилотников на базу в Ираке. Общее число подтвержденных погибших американских военных в ходе продолжающейся военной операции против Ирана составляет 13.