Замгенсека СВМДА поблагодарила Азербайджан за учреждение Женского совета

Заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Чжан Лин поблагодарила Азербайджан за учреждение при организации Женского совета.

Об этом замгенсека СВМДА заявила корреспонденту американского бюро Report в кулуарах мероприятия в рамках 70-й сессии Комиссии по положению женщин в штаб-квартире ООН на тему "Расширение прав и возможностей женщин в странах СВМДА".

Ч. Лин отметила, что создание подобной платформы в период председательства Азербайджана в организации является успехом страны.

"В августе прошлого года Совет министров организации по инициативе Азербайджана принял соответствующее решение, и при СВМДА был учрежден Женский совет. Мы действительно благодарны азербайджанскому руководству за инициативу учредить Женский совет. Это историческая веха для нашей организации", - подчеркнула она.