İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Din
    • 13 mart, 2026
    • 13:10
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Seneqalın Tuba şəhərində "Qurani-Kərim"i tədris edən beş məktəbin ("Ndongo Daara") 250 şagirdi və onların müəllimləri üçün xeyriyyə xarakterli iftar mərasimi təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Seneqaldakı səfirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Seneqalın "AVISE Senegal" assosiasiyası və Azərbaycanın Seneqaldakı səfirliyinin dəstəyi ilə reallaşdırılan layihənin əsas məqsədi Ramazan ayı müddətində "Qurani-Kərim"i tədris edən məktəblərdə təhsil alan, maddi imkanları məhdud olan ailələrin uşaqlarına yardım göstərməkdir. Çünki həmin uşaqların böyük əksəriyyəti ailələrindən ayrı yaşayır və öz vaxtlarını "Qurani-Kərim"in tədrisinə sərf edirlər. Bu baxımdan Ramazan ayında onlar üçün keyfiyyətli qida təminatı xüsusilə vacib əhəmiyyət kəsb edir.

    Vurğulanıb ki, iftar mərasimi zamanı uşaqlara isti yeməklər, xurma və müxtəlif ərzaq məhsulları paylanıb. Bu təşəbbüsün əsas məramı Ramazan ayında həmrəylik, mərhəmət və paylaşma kimi dəyərləri yaymaq, eyni zamanda Azərbaycanla Seneqal arasındakı humanitar əlaqələri möhkəmləndirməkdir.

    Xatırladaq ki, Tuba şəhəri Seneqalın ən mühüm mənəvi mərkəzlərindən biri sayılır və ölkədə islam elmlərinin yayılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Ramazan ayı İftar mərasimi
    Foto
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Son xəbərlər

    13:31

    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Sağlamlıq
    13:31

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Ekologiya
    13:28

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnib

    Region
    13:24

    İranda Qüds Günü yürüşü zamanı partlayış olub

    Region
    13:22

    Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludur

    Xarici siyasət
    13:19

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:19
    Foto

    Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:17

    Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu var

    Xarici siyasət
    13:15

    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti