Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 13:28
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    В городе Туба (Сенегал) 12 марта 2026 года был организован благотворительный ифтар.

    Как сообщает Report, этот проект был реализован сенегальской ассоциацией AVISE Sénégal при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Республике Сенегал.

    Цель мероприятия - оказание поддержки детям из малообеспеченных семей, обучающимся в коранических школах (даара) в период Рамазана.

    Ифтар был организован для 250 учеников ("Ndongo Daara") и их преподавателей из пяти коранических школ. Большинство этих детей живут вдали от своих семей и посвящают свое время изучению Корана. В период Рамазана для них особенно важно полноценное питание.

    Город Туба считается одним из важнейших духовных центров Сенегала и играет значительную роль в распространении знаний о религии в стране.

    Во время ифтара детям были предложены горячие блюда, финики и другие продукты.

    Главная цель этой инициативы заключается в продвижении ценностей солидарности, милосердия и взаимопомощи в месяц Рамазан, а также в укреплении гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Сенегалом.

    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар
    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Благотворительный ифтар Посольство Азербайджана в Сенегале Священный месяц Рамазан
    Фото
    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib
    Фото
    Azerbaijani embassy holds iftar for Senegalese children from low-income families
    Ты - Король

    Последние новости

    14:33

    Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:28

    В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025г

    Здоровье
    14:25

    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    Другие страны
    14:12

    Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    14:08

    На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаров

    Экология
    14:07

    В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025г

    Здоровье
    14:04

    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Внешняя политика
    14:02

    ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в Турции

    Финансы
    14:01

    Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

    Внешняя политика
    Лента новостей