"Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək
- 13 mart, 2026
- 13:07
İspaniyanın "Real" klubunun baş məşqçisi Alvaro Arbeloa La Liqanın XXVII turunda bəzi futbolçulara istirahət verəcək.
"Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, əsas heyətin beş üzvü "Elçe" ilə oyunda iştirak etməyəcək.
Mütəxəssis UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində İngiltərədə "Mançester Siti"yə qarşı keçirəcəkləri cavab matçına görə bu addımı atıb.
Antonio Rüdiger, Trent Aleksandr-Arnold, Orelien Çuameni, Federiko Valverde və qapıçı Tibo Kurtua çempionat matçını buraxacaqlar.
Əvəzində Daniel Karvahal, Manuel Anxel, Qonsalo Qarsiya, Fran Qarsiya və Andrey Luninin start heyətində yer alacaqları gözlənilir.
"Real" - "Elçe" matçı martın 14-dən 15-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Kral klubu" martın 17-də İngiltərədə "Mançester Siti"nin qonağı olacaq. Madrid təmsilçisi ilk qarşılaşmada üç cavabsız qolla qalib gəlib.