İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək

    Futbol
    • 13 mart, 2026
    • 13:07
    Realın baş məşqçisi Arbeloa Elçe ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək

    İspaniyanın "Real" klubunun baş məşqçisi Alvaro Arbeloa La Liqanın XXVII turunda bəzi futbolçulara istirahət verəcək.

    "Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, əsas heyətin beş üzvü "Elçe" ilə oyunda iştirak etməyəcək.

    Mütəxəssis UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində İngiltərədə "Mançester Siti"yə qarşı keçirəcəkləri cavab matçına görə bu addımı atıb.

    Antonio Rüdiger, Trent Aleksandr-Arnold, Orelien Çuameni, Federiko Valverde və qapıçı Tibo Kurtua çempionat matçını buraxacaqlar.

    Əvəzində Daniel Karvahal, Manuel Anxel, Qonsalo Qarsiya, Fran Qarsiya və Andrey Luninin start heyətində yer alacaqları gözlənilir.

    "Real" - "Elçe" matçı martın 14-dən 15-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Kral klubu" martın 17-də İngiltərədə "Mançester Siti"nin qonağı olacaq. Madrid təmsilçisi ilk qarşılaşmada üç cavabsız qolla qalib gəlib.

    Real Madrid - Elçe Alvaro Arbeloa Real Madrid FK UEFA Çempionlar Liqası 2025/2026 Tibo Kurtua Elçe FK

    Son xəbərlər

    13:31

    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Sağlamlıq
    13:31

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Ekologiya
    13:28

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnib

    Region
    13:24

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü yürüşü zamanı partlayış olub

    Region
    13:22

    Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludur

    Xarici siyasət
    13:19

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:19
    Foto

    Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:17

    Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu var

    Xarici siyasət
    13:15

    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti