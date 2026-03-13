İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İradə Hüseynova: 2022-ci ildə azad edilən ərazilərdə balıq, amfibi və həşərat sürfələri kütləvi yoxa çıxıb

    Ekologiya
    • 13 mart, 2026
    • 13:15
    İradə Hüseynova: 2022-ci ildə azad edilən ərazilərdə balıq, amfibi və həşərat sürfələri kütləvi yoxa çıxıb

    Azad edilən ərazilərdə 2022-ci ilin oktyabr ayında aparılan monitorinqin nəticəsində balıq, amfibi və həşərat sürfələrinin kütləvi şəkildə yoxa çıxması qeydə alınıb.

    "Report" un Zəngilana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu AMEA-nın vitse prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru İradə Hüseynova Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun növbəti iclasında deyib.

    İradə Hüseynovanın sözlərinə görə, azad edilən ərazilərdə 2022-ci ilin iyul ayında aparılan monitorinqin nəticələrinə görə, məhdud sayda da olsa, yoxa çıxmaqda olan bəzi canlıların həyat izləri qeydə alınıb.

    O bildirib ki, bunlar krevetka, yengəc, 30-a qədər bulaqçı sürfəsi, 4 fərd balıq - Şərq qıjovçusu və Qafqaz gümüşcəsi olub.

    "2022-ci ilin oktyabr ayında aparılan monitorinqin nəticələrinə görə isə, balıq, amfibi və həşərat sürfələrinin kütləvi şəkildə yoxa çıxması qeydə alınıb. 3 stasionar nöqtənin heç birində praktik olaraq balıq və onurğasız heyvanların nümayəndələrinə rast gəlinməyib. Bu, çayda periodik zəhərlənmə prosesinin baş verdiyini sübut edir", - o deyib.

    Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupu İradə Hüseynova

    Son xəbərlər

    13:31

    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Sağlamlıq
    13:31

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Ekologiya
    13:28

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnib

    Region
    13:24

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü yürüşü zamanı partlayış olub

    Region
    13:22

    Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludur

    Xarici siyasət
    13:19

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:19
    Foto

    Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:17

    Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu var

    Xarici siyasət
    13:15

    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti