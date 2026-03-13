Гусейнова: В водоемах освобожденных территорий зафиксировано массовое исчезновение рыбы в 2022г

Экологический мониторинг на освобожденных территориях в октябре 2022 года зафиксировал массовое исчезновение рыбы, амфибий и личинок насекомых, что свидетельствует о периодическом отравлении воды в реках.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий Ирада Гусейнова на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

По ее словам, в июле 2022 года мониторинг еще фиксировал отдельные следы жизнедеятельности некоторых исчезающих видов: "Тогда были обнаружены креветки, крабы, до 30 личинок ручейников, а также четыре особи рыб - восточный гольян и кавказская верховка. Однако результаты мониторинга, проведенного в октябре того же года, показали практически полное отсутствие рыбы и беспозвоночных на трех стационарных точках наблюдения".

Она подчеркнула, что это свидетельствует о периодическом отравлении воды в реках.

Напомним, что Рабочая группа по экологическим вопросам в 2022 году неоднократно заявляла о загрязнении реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района. В ходе мониторингов фиксировалось превышение содержания аммония в 4-5 раз, сульфатов - в несколько раз выше нормы, а также повышенный уровень железа, марганца и молибдена. Загрязнение, по данным мониторингов, было связано с деятельностью горнодобывающей промышленности на территории Армении, в частности Каджаранского медно-молибденового комбината.