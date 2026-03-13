Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Гусейнова: В водоемах освобожденных территорий зафиксировано массовое исчезновение рыбы в 2022г

    Экология
    • 13 марта, 2026
    • 13:47
    Гусейнова: В водоемах освобожденных территорий зафиксировано массовое исчезновение рыбы в 2022г

    Экологический мониторинг на освобожденных территориях в октябре 2022 года зафиксировал массовое исчезновение рыбы, амфибий и личинок насекомых, что свидетельствует о периодическом отравлении воды в реках.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий Ирада Гусейнова на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

    По ее словам, в июле 2022 года мониторинг еще фиксировал отдельные следы жизнедеятельности некоторых исчезающих видов: "Тогда были обнаружены креветки, крабы, до 30 личинок ручейников, а также четыре особи рыб - восточный гольян и кавказская верховка. Однако результаты мониторинга, проведенного в октябре того же года, показали практически полное отсутствие рыбы и беспозвоночных на трех стационарных точках наблюдения".

    Она подчеркнула, что это свидетельствует о периодическом отравлении воды в реках.

    Напомним, что Рабочая группа по экологическим вопросам в 2022 году неоднократно заявляла о загрязнении реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района. В ходе мониторингов фиксировалось превышение содержания аммония в 4-5 раз, сульфатов - в несколько раз выше нормы, а также повышенный уровень железа, марганца и молибдена. Загрязнение, по данным мониторингов, было связано с деятельностью горнодобывающей промышленности на территории Армении, в частности Каджаранского медно-молибденового комбината.

    освобожденные территории Азербайджана Ирада Гусейнова
    İradə Hüseynova: 2022-ci ildə azad edilən ərazilərdə balıq, amfibi və həşərat sürfələri kütləvi yoxa çıxıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:28

    В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025г

    Здоровье
    14:25

    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    Другие страны
    14:12

    Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    14:08

    На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаров

    Экология
    14:07

    В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025г

    Здоровье
    14:04

    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Внешняя политика
    14:02

    ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в Турции

    Финансы
    14:01

    Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

    Внешняя политика
    13:57

    В ОЧЭС подчеркнули важность координации при развитии Среднего коридора

    Инфраструктура
    Лента новостей