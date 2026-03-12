İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tramp İranı enerji sistemini bir saat ərzində məhv etməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 07:46
    Tramp İranı enerji sistemini bir saat ərzində məhv etməklə hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, münaqişə daha da şiddətlənərsə, Birləşmiş Ştatlar İranın elektroenergetika sistemini bir saat ərzində məhv edə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Vaşinqton yaxınlığındakı Endryus aviabazasında Ohayo və Kentukkiyə səfərdən qayıdarkən jurnalistlərə danışarkən deyib.

    Amerika liderinin sözlərinə görə, ABŞ Tehranın ərazilərinə və digər hədəflərə zərbə endirə bilər ki, bu da ölkənin bərpasını olduqca çətinləşdirər.

    Tramp həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton bir saat ərzində İranın elektrik şəbəkəsini tamamilə sıradan çıxarmağa qadirdir və onun bərpası üçün təxminən 25 il lazım olacağını təxmin edir.

    Donald Tramp İran energetika sistemi
    Трамп пригрозил за час уничтожить энергосистему Ирана

    Son xəbərlər

    07:46

    Tramp İranı enerji sistemini bir saat ərzində məhv etməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    07:27

    Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    07:19

    İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:57

    ABŞ strateji neft ehtiyatından 172 milyon barel neft ayıracaq

    Digər ölkələr
    06:28

    Tramp: ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    06:03

    İsrail Ordusu Tehranda hökumət obyektlərinə yeni zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    05:42

    Dubayda PUA binaya düşüb

    Digər ölkələr
    05:31

    ÜST: Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri 1 800-dən çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    05:14

    Rumıniya parlamenti ABŞ qoşunlarının İrana qarşı əməliyyata dəstək üçün yerləşdirilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti