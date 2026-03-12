Tramp İranı enerji sistemini bir saat ərzində məhv etməklə hədələyib
- 12 mart, 2026
- 07:46
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, münaqişə daha da şiddətlənərsə, Birləşmiş Ştatlar İranın elektroenergetika sistemini bir saat ərzində məhv edə bilər.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Vaşinqton yaxınlığındakı Endryus aviabazasında Ohayo və Kentukkiyə səfərdən qayıdarkən jurnalistlərə danışarkən deyib.
Amerika liderinin sözlərinə görə, ABŞ Tehranın ərazilərinə və digər hədəflərə zərbə endirə bilər ki, bu da ölkənin bərpasını olduqca çətinləşdirər.
Tramp həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton bir saat ərzində İranın elektrik şəbəkəsini tamamilə sıradan çıxarmağa qadirdir və onun bərpası üçün təxminən 25 il lazım olacağını təxmin edir.
