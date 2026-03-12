Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Трамп пригрозил за час уничтожить энергосистему Ирана

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 07:03
    Трамп пригрозил за час уничтожить энергосистему Ирана

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты способны уничтожить электроэнергетическую систему Ирана в течение одного часа в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Как передает Report, об этом он сказал, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из поездки в штаты Огайо и Кентукки.

    По словам американского лидера, США могут нанести удары по районам Тегерана и другим объектам, что сделает восстановление страны крайне сложным.

    Трамп также отметил, что Вашингтон способен полностью вывести из строя энергетическую систему Ирана за один час, а на ее восстановление, по его оценке, потребуется около 25 лет.

