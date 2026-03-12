Трамп пригрозил за час уничтожить энергосистему Ирана
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 07:03
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты способны уничтожить электроэнергетическую систему Ирана в течение одного часа в случае дальнейшей эскалации конфликта.
Как передает Report, об этом он сказал, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из поездки в штаты Огайо и Кентукки.
По словам американского лидера, США могут нанести удары по районам Тегерана и другим объектам, что сделает восстановление страны крайне сложным.
Трамп также отметил, что Вашингтон способен полностью вывести из строя энергетическую систему Ирана за один час, а на ее восстановление, по его оценке, потребуется около 25 лет.
Последние новости
07:40
Завершился визит президента Европейского совета Антониу Кошты в АзербайджанВнешняя политика
07:30
Иран атаковал топливные резервуары в БахрейнеДругие страны
07:03
Трамп пригрозил за час уничтожить энергосистему ИранаДругие страны
06:46
США начали торговые расследования против ЕС, Китая и ряда других странДругие страны
06:12
Евродепутат: Постоянная критика Грузии в Европарламенте не помогает странеДругие страны
05:54
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
05:26
Трамп: США не намерены немедленно прекращать операцию против ИранаДругие страны
04:49
Беспилотник упал на здание в ДубаеДругие страны
04:11