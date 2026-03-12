İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 12 mart, 2026
    • 08:13
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    6. Zərifə Əliyeva küçəsində;

    7. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    9. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Son xəbərlər

    08:13

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:46

    Tramp İranı enerji sistemini bir saat ərzində məhv etməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    07:27
    Foto

    Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    07:19

    İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:57

    ABŞ strateji neft ehtiyatından 172 milyon barel neft ayıracaq

    Digər ölkələr
    06:28

    Tramp: ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    06:03

    İsrail Ordusu Tehranda hökumət obyektlərinə yeni zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    05:42

    Dubayda PUA binaya düşüb

    Digər ölkələr
    05:31

    ÜST: Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri 1 800-dən çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti