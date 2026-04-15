Nazirlər Kabineti hasilatın pay bölgüsü sazişi barədə qərar verib
Digər
- 15 aprel, 2026
- 17:15
Nazirlər Kabineti "Dövlət Neft Şirkəti və MOL Vector Ltd arasında Şamaxı, Qobustan, Abşeron, Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi hissələrini əhatə edən ərazi üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsü Sazişi"nə Azərbaycan Hökumətinin təminatı və öhdəliklərini təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Xatırladaq ki, sözügedən saziş ötən il dekabrın 17-də imzalanıb.
Son xəbərlər
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25
Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıbEnergetika
01:02
Foto