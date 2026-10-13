İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Monteneqro Aİ-yə üzvlük danışıqları çərçivəsində daha üç fəsli müvəqqəti bağlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 00:08
    Monteneqro Aİ-yə üzvlük danışıqları çərçivəsində daha üç fəsli müvəqqəti bağlayıb

    Monteneqro Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük danışıqları çərçivəsində daha üç fəsli müvəqqəti bağlayıb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Monteneqronun Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Monteneqro Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Lüksemburqda keçirilən Monteneqro–Aİ Hökumətlərarası Konfransında iştirak edib.

    Konfrans çərçivəsində 17-ci (İqtisadi və valyuta ittifaqı), 18-ci (Statistika), eləcə də 19-cu (Sosial siyasət və məşğulluq) fəsillər müvəqqəti bağlanıb.

    Beləliklə, Monteneqro Aİ-yə üzvlük danışıqları çərçivəsində nəzərdə tutulan 33 fəsildən 21-ni müvəqqəti bağlayıb.

    Monteneqro tərəfi islahatların davam etdirilməsinə və ölkə qanunvericiliyinin Aİ standartlarına uyğunlaşdırılmasına sadiqliyini bir daha təsdiqləyib.

    Bildirilib ki, ölkənin əsas məqsədi Aİ-yə üzvlük danışıqlarını uğurla başa çatdırmaq və birliyə tamhüquqlu üzv olmaqdır.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Monteneqro
    Черногория закрыла еще три главы переговоров о вступлении в ЕС
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti