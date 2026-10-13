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    Черногория закрыла еще три главы переговоров о вступлении в ЕС

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 00:26
    Черногория закрыла еще три главы переговоров о вступлении в ЕС

    Черногория закрыла еще три главы в рамках переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС).

    Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе черногорского МИД.

    Согласно информации, вице-премьер, министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович принял участие в Межправительственной конференции Черногория–ЕС в Люксембурге, на которой были закрыты 17-я (Экономический и валютный союз), 18-я (Статистика) и 19-я (Социальная политика и занятость) главы.

    В целом Черногория закрыла 21 из 33 глав в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

    "Черногория вновь подтвердила свою приверженность продолжению реформ и приведению национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

    Эрвин Ибрагимович Вступление в Евросоюз Черногория
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