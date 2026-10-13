Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
- 13 oktyabr, 2026
- 01:09
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Amerikalı sahibkar İlon Mask iyulun əvvəlindən respublikaçı təşkilatlara və özünün "America PAC" siyasi fəaliyyət komitəsinə 276 milyon dollardan çox vəsait köçürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" nəşri federal maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi müddəti ərəfəsində milyarderin nümayəndələri tərəfindən verilən məlumatlara istinadən yazıb.
Nəşrin məlumatına görə, Mask ABŞ-dəki aralıq seçkilərinin ən böyük donoru olub.
Ümumilikdə, 2025–2026-cı illərin seçki dövründə Mask federal siyasi komitələrə təxminən 366 milyon dollar köçürüb. Bu, sahibkarın təxminən 290 milyon dollar xərclədiyi 2024-cü il seçkilərindəki xərclərini üstələyir. Bununla belə, 2025-ci ilin mayında o, siyasi fəallığını azaltmaq niyyətində olduğunu bildirmişdi.
ABŞ-də aralıq seçkiləri noyabrın 3-də keçiriləcək. Nümayəndələr Palatasındakı bütün yerlər, eləcə də senatdakı yerlərin bir hissəsi uğrunda mübarizə aparılacaq. Sorğular göstərir ki, demokratlar Nümayəndələr Palatasına nəzarəti geri qaytara bilərlər, senatın taleyi isə qeyri-müəyyən olaraq qalır.