Маск стал крупнейшим донором республиканцев в преддверии выборов в США

Американский предприниматель Илон Маск с начала июля перечислил более $276 млн республиканским организациям и собственному комитету политических действий America PAC.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные, предоставленные представителями миллиардера накануне срока подачи федеральной финансовой отчетности.

По данным издания, Маск стал крупнейшим из известных доноров промежуточных выборов в США.

В общей сложности в избирательном цикле 2025–2026 годов Маск перечислил федеральным политическим комитетам около $366 млн. Это превышает его расходы на выборах 2024 года, когда предприниматель потратил примерно $290 млн. При этом в мае 2025 года он заявлял о намерении сократить свою политическую активность.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону будут все места в Палате представителей, а также - часть мест в Сенате. Опросы показывают, что демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как судьба Сената остается неопределенной.