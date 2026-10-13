Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Маск стал крупнейшим донором республиканцев в преддверии выборов в США

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 00:50
    Маск стал крупнейшим донором республиканцев в преддверии выборов в США

    Американский предприниматель Илон Маск с начала июля перечислил более $276 млн республиканским организациям и собственному комитету политических действий America PAC.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные, предоставленные представителями миллиардера накануне срока подачи федеральной финансовой отчетности.

    По данным издания, Маск стал крупнейшим из известных доноров промежуточных выборов в США.

    В общей сложности в избирательном цикле 2025–2026 годов Маск перечислил федеральным политическим комитетам около $366 млн. Это превышает его расходы на выборах 2024 года, когда предприниматель потратил примерно $290 млн. При этом в мае 2025 года он заявлял о намерении сократить свою политическую активность.

    Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону будут все места в Палате представителей, а также - часть мест в Сенате. Опросы показывают, что демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как судьба Сената остается неопределенной.

    Илон Маск Промежуточные выборы Республиканцы
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей