Кабмин утвердил обязательства Азербайджана по СРП с MOL

Кабинет министров Азербайджана утвердил гарантии и обязательства правительства по соглашению о разделе по разведке и добыче углеводородов (СРП) на участке "Шамахы-Гобустан" с венгерской MOL Vector Ltd.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

"Утвердить гарантии и обязательства правительства Азербайджана по "Соглашению о разведке, разработке и разделе продукции между Государственной нефтяной компанией и MOL Vector Ltd по территории, охватывающей части Шамахинского, Гобустанского, Абшеронского, Гаджигабульского и Агсуинского районов", - говорится в документе.

Как сообщалось, SOCAR и венгерская MOL Group 17 декабря 2025 года подписали соглашение о разделе по разведке и добыче углеводородов на участке "Шамахы-Гобустан".

Оператором проекта выступает MOL Group, которой принадлежит 65% долевого участия, тогда как SOCAR владеет 35%. В рамках проекта начало сейсморазведочных работ запланировано на начало 2026 года, а на последующих этапах предусмотрено проведение буровых работ.

Отметим, что данное соглашение расценивается как важный этап стратегического партнерства между SOCAR и MOL Group. Ранее в июле в рамках Бакинской энергетической недели стороны также подписали Соглашение об основных условиях.

Напомним, что MOL Group вышла на рынок Азербайджана в 2020 году, приобретя 9,57% доли в месторождении "Азери–Чыраг–Гюнешли" (АЧГ), а также 8,9% эффективной доли в нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан.