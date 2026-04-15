    Кабмин утвердил обязательства Азербайджана по СРП с MOL

    Энергетика
    • 15 апреля, 2026
    • 17:54
    Кабмин утвердил обязательства Азербайджана по СРП с MOL

    Кабинет министров Азербайджана утвердил гарантии и обязательства правительства по соглашению о разделе по разведке и добыче углеводородов (СРП) на участке "Шамахы-Гобустан" с венгерской MOL Vector Ltd.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    "Утвердить гарантии и обязательства правительства Азербайджана по "Соглашению о разведке, разработке и разделе продукции между Государственной нефтяной компанией и MOL Vector Ltd по территории, охватывающей части Шамахинского, Гобустанского, Абшеронского, Гаджигабульского и Агсуинского районов", - говорится в документе.

    Как сообщалось, SOCAR и венгерская MOL Group 17 декабря 2025 года подписали соглашение о разделе по разведке и добыче углеводородов на участке "Шамахы-Гобустан".

    Оператором проекта выступает MOL Group, которой принадлежит 65% долевого участия, тогда как SOCAR владеет 35%. В рамках проекта начало сейсморазведочных работ запланировано на начало 2026 года, а на последующих этапах предусмотрено проведение буровых работ.

    Отметим, что данное соглашение расценивается как важный этап стратегического партнерства между SOCAR и MOL Group. Ранее в июле в рамках Бакинской энергетической недели стороны также подписали Соглашение об основных условиях.

    Напомним, что MOL Group вышла на рынок Азербайджана в 2020 году, приобретя 9,57% доли в месторождении "Азери–Чыраг–Гюнешли" (АЧГ), а также 8,9% эффективной доли в нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Али Асадов Венгерская нефтегазовая компания MOL Group СРП по Шамахы-Гобустан Решение Кабинета министров Венгрия
