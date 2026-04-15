Nazirlər Kabineti hasilatın pay bölgüsü sazişi barədə qərar verib
Energetika
- 15 aprel, 2026
- 17:15
Nazirlər Kabineti "Dövlət Neft Şirkəti və MOL Vector Ltd arasında Şamaxı, Qobustan, Abşeron, Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi hissələrini əhatə edən ərazi üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsü Sazişi"nə Azərbaycan Hökumətinin təminatı və öhdəliklərini təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Xatırladaq ki, sözügedən saziş ötən il dekabrın 17-də imzalanıb.
Son xəbərlər
