Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının sədri dəyişib
Maliyyə
- 15 aprel, 2026
- 17:17
Nazirlər Kabineti "Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" 19 noyabr 2021-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Şuraya sədrlik edən Komitənin keçmiş sədri Tahir Budaqov yeni sədr Azər Mursaqulovla əvəzlənib.
