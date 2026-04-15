Азер Мурсагулов возглавил Совет статистики при Госкомстате

Кабинет министров внес поправки в свое постановление "Об утверждении нового состава Совета статистики при Государственном комитете статистики" от 19 ноября 2021 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, новым председателем назначен Азер Мурсагулов. Он сменил на этом посту Тахира Будагова.