Азер Мурсагулов возглавил Совет статистики при Госкомстате
Финансы
- 15 апреля, 2026
- 17:51
Кабинет министров внес поправки в свое постановление "Об утверждении нового состава Совета статистики при Государственном комитете статистики" от 19 ноября 2021 года.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, новым председателем назначен Азер Мурсагулов. Он сменил на этом посту Тахира Будагова.
