    Армия Ливана заявила о нарушении режима прекращения огня Израилем

    17 апреля, 2026
    05:11
    Армия Ливана заявила о нарушении режима прекращения огня Израилем

    В Армии Ливана заявили о нарушении израильскими военными режима прекращения огня и призвали жителей южных регионов республики не возвращаться в свои дома.

    Как передает Report, публикация с соответствующим заявлением размещена на странице армейской пресс-службы в соцсети Х.

    "Командование Армии [Ливана] вновь призывает граждан воздержаться от поспешного возвращения в южные села и населенные пункты в свете ряда нарушений соглашения [о перемирии]. Зафиксирован ряд израильских атак, а также периодические обстрелы, затрагивающие несколько населенных пунктов", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что армейское руководство страны следит за ситуацией для принятия необходимых мер по безопасности и призывает избегать опасных районов Ливана, особенно в ночное время.

    "Командование армии продолжает следить за развитием ситуации и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - подчеркнули в армейской пресс-службе.

    Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по североамериканскому восточному летнему времени (17 апреля 01:00 по Баку). При этом американский Госдеп в расширенном заявлении уточнил, что Израиль сохраняет за собой право принимать все необходимые меры для самообороны в ответ на планируемые, неминуемые или продолжающиеся атаки.

    Livan ordusu İsrailin atəşkəsi pozduğunu bildirib

    Последние новости

    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество в регионе Южного Кавказа

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    12:48
    Фото

    Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

    Экономика
    Лента новостей