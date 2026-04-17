Армия Ливана заявила о нарушении режима прекращения огня Израилем

В Армии Ливана заявили о нарушении израильскими военными режима прекращения огня и призвали жителей южных регионов республики не возвращаться в свои дома.

Как передает Report, публикация с соответствующим заявлением размещена на странице армейской пресс-службы в соцсети Х.

"Командование Армии [Ливана] вновь призывает граждан воздержаться от поспешного возвращения в южные села и населенные пункты в свете ряда нарушений соглашения [о перемирии]. Зафиксирован ряд израильских атак, а также периодические обстрелы, затрагивающие несколько населенных пунктов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что армейское руководство страны следит за ситуацией для принятия необходимых мер по безопасности и призывает избегать опасных районов Ливана, особенно в ночное время.

"Командование армии продолжает следить за развитием ситуации и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - подчеркнули в армейской пресс-службе.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по североамериканскому восточному летнему времени (17 апреля 01:00 по Баку). При этом американский Госдеп в расширенном заявлении уточнил, что Израиль сохраняет за собой право принимать все необходимые меры для самообороны в ответ на планируемые, неминуемые или продолжающиеся атаки.