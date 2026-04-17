    Израиль и Ливан могут продлить прекращение огня в случае прогресса на переговорах

    Другие страны
    • 17 апреля, 2026
    • 00:12
    Израиль и Ливан могут продлить прекращение огня в случае прогресса на переговорах

    Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном может быть продлен в случае ощутимого прогресса в последующем переговорном процессе сторон.

    Как передает Report, это следует из соглашения о 10-дневном перемирии между двумя странами, полный текст которого опубликован на сайте Госдепартамента США.

    Отметим, что данное решение направлено на создание условий для начала переговоров и снижения напряженности в регионе.

    "Этот первоначальный период может быть продлен по взаимному согласию Ливана и Израиля при условии демонстрации прогресса в переговорах", - следует из документа.

    Согласно договоренности, Израиль приостанавливает наступательные операции по суше, воздуху и морю, а правительственные силы Ливана обязуются предотвратить атаки на еврейское государство со своей территории, в том числе действия вооруженных группировок (в том числе "Хезболлах" и его подразделениями - ред.). При этом Израиль сохраняет за собой право принимать все необходимые меры для самообороны в любое время в ответ на планируемые, неминуемые или продолжающиеся нападения, уточняется в документе.

    "Все стороны признают Силы безопасности Ливана как единственно несущих ответственность за суверенитет и национальную оборону этой страны; ни одно другое государство или группировка не вправе претендовать на роль гаранта суверенитета Ливана", - отмечается в соглашении.

    При этом Израиль и Ливан просят США содействовать дальнейшим прямым переговорам между двумя странами с целью урегулирования всех оставшихся вопросов, включая демаркацию международной сухопутной границы, в целях заключения всеобъемлющего соглашения, обеспечивающего прочную безопасность, стабильность и мир между двумя странами.

    Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

