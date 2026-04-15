"Napoli" Skott Maktomineyin maaşını artırmağı və müqavilə müddətini uzatmağı planlaşdırır
Futbol
- 15 aprel, 2026
- 17:16
İtaliya A Seriyası təmsilçisi "Napoli" şotlandiyalı yarımmüdafiəçisi Skott Maktomineyın illik maaşını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağı planlaşdırır.
"Report"un "Il Mattino" nəşrinə istinadən məlumatına görə, Neapol təmsilçisi 29 yaşlı futbolçunun müqaviləsinin müddətini 2030-cu ilə qədər uzadacağı təqdirdə, ona illik təxminən 3 milyon avro ödəməyə hazırdır.
S.Maktominey 2024-cü ilin avqustundan "Napoli"də çıxış edir və onun hazırkı müqaviləsi 2028-ci il iyunun 30-na qədər qüvvədədir.
Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi 2025/2026 mövsümündə meydana çıxdığı 38 matçda 12 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" portalı oyunçunun dəyərini 35 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
