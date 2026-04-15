Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb
- 15 aprel, 2026
- 17:11
Azərbaycanda nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısında dəyişiklik edilib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası müvafiq qərar qəbul edib.
Dəyişikliyə əsasən, "Vokszoqo", "Norditropin FleksPro" , "Azadin " , "Dakarbaz " , "Daunosin" , "Darabin " , "Calcium Folinate Koçak" , "Merpurin" , "Methotrexate Koçak" , "Korabin" adlı dərman vasitələri həmin siyahıya əlavə edilib.
Bununla da siyahıda yer alan dərmanların sayı 141-ə çatıb.
