На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 12 марта, 2026
- 08:19
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.