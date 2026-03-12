Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 12 марта, 2026
    • 08:19
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Улица Зарифы Алиевой;

    7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

    8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    Фото
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
    Лента новостей