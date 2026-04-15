    Bakıda Avropa Atletikasına üzv federasiya rəhbərlərinin konfransı başlayıb

    Bakıda Avropa Atletikasına üzv federasiya rəhbərlərinin konfransı başlayıb

    Bu gün Bakıda Avropa Atletikasına üzv federasiyaların rəhbər şəxslərinin konfransı işinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, açılış mərasimində Avropa Atletikasının prezidenti Dobromir Karamarinov Azərbaycan Atletika Federasiyasını fəal tərəfdaş kimi qiymətləndirərək yüksək təşkilatçılığa görə təşəkkürünü bildirib.

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov bu cür tədbirlərin ümumi inkişaf yolunda mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb. Tədbir iştirakçılarını Bakıda görməkdən məmnun olduğunu qeyd edən Azərbaycan Atletika Federasiyasının prezidenti Cavid Qurbanov konfransın işinə uğurlar arzulayıb.

    Açılış mərasimindən sonra Avropa Atletikasının CEO-su Kristian Milsin qurumun strateji yol xəritəsinin yenilənməsi, azarkeşlərin cəlb olunması və rəqəmsallaşma ilə bağlı yeni layihələrə dair təqdimatı baş tutub.

    Ardınca Sloveniya, İspaniya və Danimarkadan olan nümayəndələr Avropa Atletikasının strateji yol xəritəsinin üzv federasiyalarda tətbiqi ilə bağlı çıxışlar ediblər.

    Daha sonra liderlər üçün etika üzrə idarəetmə sessiyasında yarış manipulyasiyası, təhlükəsizlik və maraqlar toqquşmasının idarə olunması, həmçinin üzv federasiyalar üçün effektiv rəqəmsal transformasiya və data əsaslı monetizasiya strategiyaları müzakirə olunub.

    Qeyd edək ki, 32 ölkədən 50 nümayəndənin qatıldığı konfransa sabah yekun vurulacaq.

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti