"Qəbələ"ni böyük hesabla məğlub edən "Sabah" Premyer Liqada liderliyini möhkəmləndirib

    Misli Premyer Liqasında XXIII tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun sonuncu qarşılaşmasında lider "Sabah" doğma meydanda "Qəbələ"ni 7:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Bank Respublika Arena"da baş tutan matçda ev sahibi komandanın qollarını Coy Lens Mikels (11, 32), Aleksey İsayev (24), Kahim Parris (40), Aron Maluda (53), Cesse Sekidika (63) və Rəhman Daşdəmirov (77) vurublar. Qonaqların heyətində isə Adriel Ba Loua (87) təsəlli qoluna imza atıb.

    "Sabah" 56 xalla turnir cədvəlində vahid liderliyini qoruyur. "Qəbələ" 16 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Karvan-Yevlax" "Sumqayıt"la (1:1), "Şamaxı" "İmişli" (0:0) ilə, "Zirə" "Kəpəz"lə (2:2) heç-heçə edib. "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı altı cavabsız qolla üstələyibsə, "Turan Tovuz" "Neftçi"ni minimal hesabla məğlub edib - 1:0.

    "Сабах" разгромил "Габалу" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана

