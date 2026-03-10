Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    "Сабах" разгромил "Габалу" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 10 марта, 2026
    • 21:19
    Сабах разгромил Габалу в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Бакинский "Сабах" со счетом 7:1 разгромил "Габалу" из одноименного города в заключительном матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча прошла на Bank Respublika Arena в Баку.

    В составе победителей отличились Джой Ланс Микелс (11, 32), Алексей Исаев (24), Кахим Паррис (40), Арон Малуда (53), Джессе Секидика (63), Рахман Дашдамиров (77), гол престижа габалинцев забил Адриэль Ба Луа (87).

    "Сабах" после этого результата довел количество очков в активе до 56 и укрепил лидерство в турнирной таблице, у "Габалы" 16 баллов и 11-е место.

    Напомним, что в предыдущих матчах тура "Карван-Евлах" сыграл вничью с "Сумгайытом" (1:1), "Шамахы" - с "Имишли" (0:0), а "Зиря" - с "Кяпазом" (2:2). "Карабах" одолел "Араз-Нахчыван", забив шесть безответных голов, а "Туран Товуз" на выезде минимально обыграл "Нефтчи" - 1:0.

    футбол Премьер-лига Азербайджана ФК "Сабах" ФК "Габала"
    "Qəbələ"ni böyük hesabla məğlub edən "Sabah" Premyer Liqada liderliyini möhkəmləndirib
