İran Hayfadakı neftayırma zavodu və yanacaq anbarlarını dronlarla vurub
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 12:29
İran hərbçiləri Hayfadakı (İsrail) neftayırma zavoduna və yanacaq rezervuarlarına zərbələr endirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İran KİV-ləri İranın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumatda qeyd olunur ki, hücumlar pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirilib.
