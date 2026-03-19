"Sabah" qələbə qazanaraq Premyer Liqada liderliyini möhkəmləndirib
Futbol
- 19 mart, 2026
- 21:04
Misli Premyer Liqasının XXV turunda lider "Sabah" növbəti qələbəsini qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da "Sumqayıt"ı qəbul edən Bakı kollektivi 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
Ev sahibi komandanın qollarını Kahim Parris (24), Coy-Lens Mikels (49) və Velko Simiç (70) vurublar. Qonaqların heyətində isə Nsana Simon (90+1) fərqlənib.
Xallarının sayını 62-yə çatdıran "Sabah" turnir cədvəlinin vahid lideridir. "Sumqayıt" isə 32 xalla yeddinci sırada qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (1:0), "Zirə" isə "Karvan-Yevlax"ı (1:0) məğlub edib.
