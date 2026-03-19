İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Tixi: Macarıstan "Drujba" neft kəməri ilə bağlı vəziyyəti siyasiləşdirir

    Digər ölkələr
    • 19 mart, 2026
    • 21:55
    Tixi: Macarıstan Drujba neft kəməri ilə bağlı vəziyyəti siyasiləşdirir

    Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin spikeri Georgi Tixi bildirib ki, Macarıstan Kiyevə qarşı absurd tələblər irəli sürməklə "Drujba" neft kəməri ilə bağlı vəziyyəti siyasiləşdirir.

    "Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlər üçün brifinqdə bildirib.

    Macarıstan məsələni siyasiləşdirir və Ukraynaya qarşı tələblər irəli sürür ki, bizim fikrimicə bu absurddur. Ukrayna genişmiqyaslı təcavüzlə üzləşir. İnfrastrukturumuz hər gün zədələnir. Hətta "Drujba" neft kəmərindən sonra belə, Ukraynanın digər boru kəmərləri də zədələndi. Amma bizim sonsuz resurslarımız yoxdur. Biz tammiqyaslı müharibə vəziyyətindəyik və Macarıstan nədənsə buna məhəl qoymur", - o deyib.

    G.Tixi əlavə edib ki, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın ritorikası ölkəsinin vətəndaşlarına ölkənin enerji təchizatını şaxələndirməməsinin səbəbini izah etmək əvəzinə, Ukraynaya yönəlib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Rusiyanın zərbəsi nəticəsində "Drujba" kəmərinə dəyən ziyanla bağlı Budapeştdən heç bir qınaq eşitməyib.

    Тихий: Венгрия политизирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба"
    Ukraine MFA accuses Hungary of politicizing Druzhba pipeline, calls demands absurd

