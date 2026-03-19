Тихий: Венгрия политизирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Венгрия политизирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба", выдвигая при этом абсурдные требования к Киеву.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время брифинга для журналистов.

"Венгрия политизирует этот вопрос и выдвигает требования к Украине, что, по нашему мнению, абсурдно. Украина сталкивается с масштабной агрессией, воздушной агрессией со стороны России. Ежедневно наша инфраструктура повреждается. И даже после нефтепровода "Дружба" были повреждены и другие украинские трубопроводы. Но у нас нет безграничных ресурсов. Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, которую Венгрия почему-то игнорирует", - сказал он.

Тихий добавил, что вместо того, чтобы объяснить гражданам Венгрии, почему страна не смогла диверсифицировать поставки энергии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей риторике сосредотачивается на Украине. По его словам, Украина не слышала ни одного осуждения со стороны Будапешта о повреждении "Дружбы" российским ударом, из-за которого и приостановлена деятельность нефтепровода.