Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Тихий: Венгрия политизирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

    Другие страны
    Тихий: Венгрия политизирует ситуацию с нефтепроводом Дружба

    Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Венгрия политизирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба", выдвигая при этом абсурдные требования к Киеву.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время брифинга для журналистов.

    "Венгрия политизирует этот вопрос и выдвигает требования к Украине, что, по нашему мнению, абсурдно. Украина сталкивается с масштабной агрессией, воздушной агрессией со стороны России. Ежедневно наша инфраструктура повреждается. И даже после нефтепровода "Дружба" были повреждены и другие украинские трубопроводы. Но у нас нет безграничных ресурсов. Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, которую Венгрия почему-то игнорирует", - сказал он.

    Тихий добавил, что вместо того, чтобы объяснить гражданам Венгрии, почему страна не смогла диверсифицировать поставки энергии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей риторике сосредотачивается на Украине. По его словам, Украина не слышала ни одного осуждения со стороны Будапешта о повреждении "Дружбы" российским ударом, из-за которого и приостановлена деятельность нефтепровода.

    Нефтепровод Дружба Георгий Тихий Виктор Орбан
    Последние новости

