Azərbaycanın U-21 yığmasının Portuqaliya və Bolqarıstan matçları üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 19 mart, 2026
- 22:01
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası martın 20-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin B qrupunda martın 27-də 8-ci km qəsəbə stadionunda Portuqaliya yığmasını qəbul edəcək, ertəsi gün Bolqarıstana yollanacaq.
Komanda martın 31-də isə Plovdiv şəhərində Bolqarıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.
U-21-in Portuqaliya və Bolqarıstanla oyunlar üçün heyətini nəzərinizə çatdırırıq:
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Sadiq Məmmədzadə
|Difai
|2
|Xəyal Fərzullayev
|Sumqayıt
|3
|Səlim Həşimov
|Şamaxı
|4
|Emin Rüstəmov
|Karvan Yevlax
|5
|Elgün Dünyamaliyev
|Cəbrayıl
|6
|Raul Məmmədov
|Səbail
|7
|Okan Təhmazlı
|Zaqatala
|8
|Əkbər Eyubov
|Mingəçevir
|9
|Kənan Feyziyev
|Sumqayıt
|10
|Eşqin Əhmədov
|Qəbələ
|11
|Rüfət Abbasov
|Şamaxı
|12
|Nadir Orucov
|Sumqayıt
|13
|Bilal İsmayılov
|Şamaxı
|14
|Nuğay Rəşidov
|Qəbələ
|15
|Emil Süleymanov
|Şamaxı
|16
|Oruc Məmmədov
|Şamaxı
|17
|Şahin Şahniyarov
|Qəbələ
|18
|Edqar Ədilxanov
|Şamaxı
|19
|Hikmət Cəbrayılzadə
|Qarabağ
|20
|Həsən Nəzərli
|Keçiörən Bələdiyəsi (Türkiyə)
|21
|Nahid Əliyev
|Şəfa
|22
|Şahin İbrahimov
|Sabah
|23
|Murad Məmmədov
|Neftçi
|24
|Nihad Əhmədzadə
|Sumqayıt
