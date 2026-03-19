    Azərbaycanın U-21 yığmasının Portuqaliya və Bolqarıstan matçları üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 19 mart, 2026
    • 22:01
    Azərbaycanın U-21 yığmasının Portuqaliya və Bolqarıstan matçları üçün heyəti açıqlanıb

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası martın 20-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin B qrupunda martın 27-də 8-ci km qəsəbə stadionunda Portuqaliya yığmasını qəbul edəcək, ertəsi gün Bolqarıstana yollanacaq.

    Komanda martın 31-də isə Plovdiv şəhərində Bolqarıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.

    U-21-in Portuqaliya və Bolqarıstanla oyunlar üçün heyətini nəzərinizə çatdırırıq:

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Sadiq Məmmədzadə Difai
    2 Xəyal Fərzullayev Sumqayıt
    3 Səlim Həşimov Şamaxı
    4 Emin Rüstəmov Karvan Yevlax
    5 Elgün Dünyamaliyev Cəbrayıl
    6 Raul Məmmədov Səbail
    7 Okan Təhmazlı Zaqatala
    8 Əkbər Eyubov Mingəçevir
    9 Kənan Feyziyev Sumqayıt
    10 Eşqin Əhmədov Qəbələ
    11 Rüfət Abbasov Şamaxı
    12 Nadir Orucov Sumqayıt
    13 Bilal İsmayılov Şamaxı
    14 Nuğay Rəşidov Qəbələ
    15 Emil Süleymanov Şamaxı
    16 Oruc Məmmədov Şamaxı
    17 Şahin Şahniyarov Qəbələ
    18 Edqar Ədilxanov Şamaxı
    19 Hikmət Cəbrayılzadə Qarabağ
    20 Həsən Nəzərli Keçiörən Bələdiyəsi (Türkiyə)
    21 Nahid Əliyev Şəfa
    22 Şahin İbrahimov Sabah
    23 Murad Məmmədov Neftçi
    24 Nihad Əhmədzadə Sumqayıt
