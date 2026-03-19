    Tramp Yaxın Şərqə qoşun göndərmək barədə danışıb

    Tramp Yaxın Şərqə qoşun göndərmək barədə danışıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Yaxın Şərqə qoşun göndərmir və bu cür planları açıqlamaq niyyətində deyil.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ evdə Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi ilə görüşü zamanı qeyd edib.

    O, Yaponiyanın müharibədə NATO-dan fərqli olaraq fəal iştirak edəcəyinə inandığını qeyd edib. Tramp hərbi əməliyyatları "ekskursiya" kimi xarakterizə edib və hər şeyin tezliklə bitəcəyini bildirib.

    "Mən heç yerə qoşun (quru - red.) göndərmirəm və göndərsəydim də, sizə deməzdim", - o deyib.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Sanae Takaiçi
    Трамп: Я никуда не отправляю войска, и если бы отправлял, я бы не сказал

    Son xəbərlər

    21:04

    "Sabah" qələbə qazanaraq Premyer Liqada liderliyini möhkəmləndirib

    Futbol
    20:59

    Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunda tələbələr üçün təlim keçirilib

    Fərdi
    20:52

    Tramp Yaxın Şərqə qoşun göndərmək barədə danışıb

    Digər ölkələr
    20:48

    SEPAH: ABŞ-nin bazalarına raket zərbələri endirilib

    Region
    20:43
    Foto

    Şuşada Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə konsert proqramı keçirilib

    İncəsənət
    20:30

    Takaiçi: Yaxın Şərqdəki vəziyyətə görə dünya iqtisadiyyatına ciddi ziyan dəyəcək

    Digər ölkələr
    20:24

    İsrail İranın Hayfadakı NEZ-ə zərbələrini təsdiqləyib – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:19

    Erlinq Holann yeni dünya şahmat çempionatına investor olub

    Futbol
    20:14

    Paşinyanla Marta Kos Ermənistan və Aİ arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti