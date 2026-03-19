Tramp Yaxın Şərqə qoşun göndərmək barədə danışıb
Digər ölkələr
- 19 mart, 2026
- 20:52
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Yaxın Şərqə qoşun göndərmir və bu cür planları açıqlamaq niyyətində deyil.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ evdə Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi ilə görüşü zamanı qeyd edib.
O, Yaponiyanın müharibədə NATO-dan fərqli olaraq fəal iştirak edəcəyinə inandığını qeyd edib. Tramp hərbi əməliyyatları "ekskursiya" kimi xarakterizə edib və hər şeyin tezliklə bitəcəyini bildirib.
"Mən heç yerə qoşun (quru - red.) göndərmirəm və göndərsəydim də, sizə deməzdim", - o deyib.
