    Трамп: Я никуда не отправляю войска, и если бы отправлял, я бы не сказал

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не направляет войска в регион Ближнего Востока и не намерен раскрывать такие планы.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

    Он отметил, что верит в то, что Япония активно примет участие в войне, добавив: "В отличие от НАТО". Трамп охарактеризовал боевые действия как "экскурсию", добавив, что все скоро закончится.

    "Я никуда не отправляю (наземные - ред.) войска, и если бы отправлял, я бы вам не сказал", - добавил он.

    Президента США также спросили, почему Вашингтон не предупредил союзников о военной операции против Ирана. "Я хотел устроить им сюрприз. Кто лучше Японии разбирается в сюрпризах? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?", - ответил он.

    Tramp Yaxın Şərqə qoşun göndərmək barədə danışıb
